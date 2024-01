Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Mrągowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W Ministerstwie Edukacji Narodowej ustanowiono Pełnomocnika do spraw zdrowia psychicznego uczniów. Została nim Paulina Piechna-Więckiewicz. Zgodnie z zarządzeniem ministra edukacji taka osoba będzie zajmowała się m.in. promocją zdrowia psychicznego w poszczególnych placówkach edukacyjnych oraz wspieraniem dzieci i młodzieży w kryzysie.

Już w najbliższy weekend Roman Biliński powróci do obowiązków w Formule Regional Oceania Championship. Nowozelandzki cykl startów pod patronatem Toyoty, w którym startują przyszłe gwiazdy motorsportu, przenosi się bowiem na tor w Feilding, którego patronem jest Chris Amon.

W Olsztynie, pod Wysoką Bramą, 3 lutego o godzinie 9:00, odbędzie się Publiczny Olsztyński Męski Różaniec Święty, gromadząc mężczyzn pragnących wypełnić wolę Maryi – Matki i Królowej. To wyjątkowe spotkanie skierowane jest ku realizacji poleceń, jakie Maryja przekazała, w służbie większej chwale Boga i wiecznemu zbawieniu Jego dzieci.

W środę 24 stycznia w dziesiątkach miejsc w Polsce trwały protesty rolników. Producenci rolni chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na palący problem braku opłacalności produkcji na wsi, który sprowadza się do 2 głównych postulatów. Z protestującymi spotkali się minister i wiceministrowie rolnictwa.

Były symbolem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, funkcjonowały przez ponad 40 lat. Tysiące osób i ich rodzin żyło w nich rolniczą rzeczywistością, pracując od rana do nocy. Państwowe Gospodarstwa Rolne przestały istnieć na początku lat 90. Ich historia pozostała jedynie w opowieściach, muzealnych eksponatach i na archiwalnych zdjęciach.

W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00.

Aktorka znana z serialu „Emily w Paryżu”na wakacjach przeżyła chwile grozy. To, co początkowo było niewinną infekcją, przeistoczyło się w poważne problemy zdrowotne. Ashley Park napisała o swojej chorobie na Instagramie. Na co zachorowała Mindy z „Emily w Paryżu”?

Maturzyści bawią się na studniówkach. W sieci pojawiają się nagrania z nietypowych studniówek. Uczniowie czarują strojami, tańcami, nauczyciele zaskakują swoją otwartością i tym, jak wspaniale potrafią rozkręcić zabawę. Dziś o tym, jak w jednej ze szkół uczniowie na studniówce powtarzali lektury. Zaczęli od „Chłopów” Reymonta, o których za sprawą Oskarów stało się ostatnio głośno. Zobaczcie.