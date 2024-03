Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

Dzisiaj, w erze intensywnego korzystania z telefonów komórkowych, nieodpowiednie używanie ich podczas jazdy, staje się coraz większym zagrożeniem na drogach. Nawet krótka chwila rozproszenia uwagi, może prowadzić do poważnych wypadków.

Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

System odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) w Polsce funkcjonuje od 2015 roku. Polega na mierzeniu średniej prędkości przejazdu na odcinku zwykle kilku kilometrów. Znajdziemy go nie tylko na drogach ekspresowych, ale również na autostradach.

Wizyta u stomatologa z dzieckiem nie musi oznaczać dodatkowego wydatku. Większość popularnych zabiegów – w tym leczenie i wyrywanie zębów mlecznych i stałych – można wykonać u dentysty na NFZ za darmo, bez dodatkowych opłat za zanieczulenie. Zobacz, co przysługuje dzieciom na NFZ u dentysty.

Wczoraj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego, akt oskarżenia przeciwko 40 osobom, oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie, do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Niegdyś, na fali euforycznego rozedrgania, po wejściu Polski do UE, łatwych pieniędzy na akwaparki i inne, równie prorozwojowe pomysły, Ostróda pobudowała sobie tor kajakowy i galaktycznie unikalny wyciąg do ciągania narciarzy wodnych. Kajakowy od razu okazał się klapą, norm sportowych nie spełniał, zostały kolizyjne słupki na jeziorze i rozpadający się pomost sędziowski. Świetnie wydane pieniądze, kormorany tak gadają. Historia drugiej, wielokrotnie bardziej kosztownej inwestycji, czyli Raju Narciarzy Wodnych jest dłuższa, trwa uparcie do dziś. Demolując przestrzeń wizualną i funkcjonalną Jeziora Drwęckiego oraz finanse miasta. Dając w zamian poczucie, że w całej Galaktyce, tylko Ostróda ma tak kuriozalny badziew.