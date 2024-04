Prasówka tygodniowa z 28.04.2024 w Mrągowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Mrągowo, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do egzaminów maturalnych 2024 pozostało coraz mniej czasu. Zdający próbują jak najlepiej przygotować się do egzaminów i szukają informacji o tym, co może pojawić się w arkuszu CKE i na egzaminach ustnych. Jak dobrze zdać maturę? Czy wiadomo coś o pytaniach niejawnych na maturę ustną 2024 z polskiego? Oto najświeższe informacje na ten temat.

Historia majątku rycerskiego w Lubajnach liczy sobie prawie 700 lat. Dziewiętnastowieczny klasycystyczny dwór z charakterystyczną wieżyczką, doprowadzono do stanu ruiny w latach 90-tych ubiegłego wieku. Kilka lat temu powstały konkretne plany odbudowy i zagospodarowania, oby zmiany polityczne nie zakłóciły tego procesu.