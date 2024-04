Tygodniowy przegląd prasy 7.04.2024: Mrągowo, 31.03-6.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Mrągowa

Darmowe gry z Epic Games Store, Steam czy itch.io dostępne do zgarnięcia przez określony czas to już trend, do którego przyzwyczajeni są gracze. Rozdawnictwo ma na celu promocję nie tylko danego tytułu, ale również sklepu, w którego ofercie pojawia się darmowa gra. Wiemy już o produkcjach, które będzie można dodać do biblioteki bez wydawania pieniędzy. Zobacz, jakie darmowe gry będą dostępne w kwietniu 2024 roku.

W Małdytach, kierowca busa stracił panowanie nad samochodem, uderzył w drzewo a następnie wjechał na chodnik, gdzie potrącił rodziców z 5-letnim dzieckiem - podała w poniedziałek policja w Ostródzie. Kierowca był po spożyciu alkoholu a ponadto miał orzeczony zakaz kierowania pojazdami.