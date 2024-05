Przegląd prasy z tygodnia 5.05.2024. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Od 4 do 6 maja planowane są przemieszczenia kolumn wojskowych w regionach województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego; trwa ćwiczenie Defender-24 - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Mrągowo: pozostałe wydarzenia

Czarterowe loty wakacyjne do Turcji i Albanii od czerwca będą realizowane z Portu Lotniczego Olsztyn Mazury. W sezonie zimowym pasażerowie będą mogli lecieć do Kenii - podał we wtorek rzecznik portu Dariusz Naworski.