Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Mrągowo, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Mrągowa

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów samorządowych do rady powiatu mrągowskiego. Kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4? Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych.

On podawał się za lekarza służącego w Syrii, ona miała odebrać paczkę z wartościowymi rzeczami i przesłać pieniądze na bilety, żeby mogł przylecieć do Polski – kobieta straciła prawie 96 000 złotych. Iławscy policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub portali społecznościowych. Sprawcy podają się za amerykańskich żołnierzy lub weteranów wojennych. Korespondują i zaprzyjaźniają się z kobietami tylko po to, by wyłudzić od nich wysokie sumy pieniędzy. Mieszkanka gminy Susz uwierzyła w historię opowiedzianą przez „amerykańskiego lekarza, który służy w Syrii” i w ten sposób straciła prawie 96 000 złotych.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na trasie Konopki Wielkie – Orzysz, droga krajowa nr 63. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca toyoty zjechał na przeciwległy pas jezdni i czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka audi. Kierowcy trafili do szpitala.

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

– Jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie, to na tę chwilę będziemy współrządzić w 11. Trudno nazwać to porażką, bo jesteśmy o trzy województwa do przodu – powiedział i.pl wiceprzewodniczący klubu KO Dariusz Joński pytany o to, czy KO czuje lekki niedosyt, że nie udało się pokonać PiS w wyborach do sejmików. – Koalicja Obywatelska wie, co ma poprawić. Odrobiliśmy lekcję – dodał.