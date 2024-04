Prasówka tygodniowa z 21.04.2024 w Mrągowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Mrągowo, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W piątek około godziny 18.45 doszło do zdarzenia drogowego na S61 w kierunku Łomży. Zderzyły się dwie ciężarówki. Nikt nie ucierpiał, ale droga S61 na odcinku Guty-Szczuczyn była zablokowana w związku usuwaniem oleju i zboża.

Policjanci zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem do paczkomatu, do której doszło w gminie Iława. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że nieznani w tamtym momencie sprawcy, przy użyciu specjalnie przygotowanego narzędzia, podważali drzwiczki skrytek i wyjmowali z nich paczki.

Gry terenowe to ciekawy sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Od wielu lat w Polsce popularna jest gra o nazwie Geocaching, która pozwala obudzić w uczestnikach żyłkę poszukiwacza skarbów. Obecnie zabawę wspomaga także nowoczesna technologia, dzięki czemu jest ona ciekawsza i dociera do nowych ludzi. Zobacz, co to jest Geocaching oraz jak wziąć udział w grze.