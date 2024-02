Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Mrągowo, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Mrągowa

Można zaryzykować stwierdzenie, że Sanktuarium w Krośnie jest jednym z najbardziej unikalnych miejsc na Warmii, a i w Polsce nie znajdzie wielu konkurentów. Wieś leży parę kilometrów od Ornety, dojeżdżamy boczną drogą i nagle roztacza się przed nami widok niezwykły i zaskakujący. Drugiej tak wyeksponowanej perełki architektury, próżno szukać. W nieodległym Chwalęcinie znajdziemy podobną budowlę, ale tamtej brak perspektywy. Widoku na krośnieńską świątynię nic nie zakłóca, to ona dominuje krajobraz.

Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mrągowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu przeciwko Januszowi N. Mężczyzna został zatrzymany przez służby pod koniec maja 2021 roku w związku z podejrzeniem o szpiegowanie na rzecz Federacji Rosyjskiej.

Dla jednych niezbędna część garderoby, dla innych przykry element codziennego stroju. Dla wielu osób najbardziej wyczekiwany moment dnia to ten, kiedy w końcu można ściągnąć biustonosz i poczuć się swobodnie. Ale kiedy jest właściwy moment, żeby wrzucić go do kosza na pranie? Dermatolodzy mówią, jak często należy prać stanik. Ich odpowiedź może cię zaskoczyć.

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w podszczycieńskich Romanach. 63-letni kierowca uderzył w budynek mieszkalny. Okazało się, że był kompletnie pijany.