Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Mrągowie?

Już niebawem rozpoczyna się sezon na Kanale Elbląskim. Atrakcyjność Warmii i Mazur jest legendarna i nie łatwo dokonać wyboru pośród bogactwa architektonicznego, przyrodniczego i krajobrazowego. Jednak walory Kanału Elbląskiego, trudno przebić. Mamy tu do czynienia z niezwykłym, unikalnym w skali europejskiej rozwiązaniem hydrotechnicznym, okraszonym niepowtarzalnymi walorami przyrodniczymi. Nie bez przyczyny, kanał został uznany za jeden z siedmiu cudów Polski, a od 2011 roku ma status Pomnika Historii. Bogactwo przyrody, piękno mazurskiego krajobrazu, śluzy, i pochylnie gdzie statki „pływają po trawie”. To oferują turystom rejsy szlakiem Kanału Elbląskiego. Żegluga Ostródzko-Elbląska, od maja rozpoczyna działalność, oferując duży wybór tras, oraz czarter statków.

Cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych, która rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, będzie obowiązywała na terenie całego kraju, nie tylko w tych miejscach gdzie odbywa się ponowne głosowanie. Cisza potrwa do godz. 21 w niedzielę.

On podawał się za lekarza służącego w Syrii, ona miała odebrać paczkę z wartościowymi rzeczami i przesłać pieniądze na bilety, żeby mogł przylecieć do Polski – kobieta straciła prawie 96 000 złotych. Iławscy policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub portali społecznościowych. Sprawcy podają się za amerykańskich żołnierzy lub weteranów wojennych. Korespondują i zaprzyjaźniają się z kobietami tylko po to, by wyłudzić od nich wysokie sumy pieniędzy. Mieszkanka gminy Susz uwierzyła w historię opowiedzianą przez „amerykańskiego lekarza, który służy w Syrii” i w ten sposób straciła prawie 96 000 złotych.