Przegląd tygodnia z 10.03.2024 w Mrągowie. Najważniejsze wydarzenia od 3.03 do 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sensacyjny wyrok w sprawie prof. historii z Olsztyna. Sąd Okręgowy skazał Jana G., na 5 lat i 3 miesiące więzienia za tzw. zbrodnię VAT-owską. Profesor, oskarżony o wystawianie fałszywych faktur poprzez firmę żony, został również ukarany grzywną w wysokości 20 tys. zł. Wyrok budzi kontrowersje, zwłaszcza że prokurator domagał się surowszej kary. Żona naukowca, Joanna Ś., również została skazana, na rok więzienia w zawieszeniu, na trzy lata. Cała sprawa rzuca cień na uczelnię, z której oboje zostali zwolnieni po ujawnieniu przestępczej działalności. Czekamy na decyzję prokuratury w sprawie ewentualnego apelu oraz, na kolejne informacje dotyczące śledztw w innych prokuraturach.

Tym razem, zajrzymy do Szyldaka. To 11 km od Ostródy na Warszawę, ale trzeba jechać „starą siódemką”. Znajdziemy tam dwór wzniesiony około 1910 roku, na miejscu wcześniejszej, osiemnastowiecznej rezydencji, wraz z parkiem wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków. Pałacyk wart zobaczenia, bo to eklektyczna, wzorowana na francuskich wzorcach, bardzo unikalna architektura, chyląca się jednak ku upadkowi, trzeba się, zatem spieszyć.