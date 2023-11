Tygodniowy przegląd prasy 19.11.2023: Mrągowo, 12.11-18.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mrągowa

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Mrągowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mrągowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Palenie to zabójczy nałóg. Jeśli go nie rzucisz, masz tylko 50 proc. szans na dłuższe życie. A zanim się skończy, będziesz cierpieć na poważne choroby. Taka motywacja może jednak nie wystarczyć do odstawienia papierosów, ale na pewno pomogą w tym sprawdzone metody. Są pośród nich sposoby domowe, jak i te wspomagane lekami, zabiegami i terapią. Jest ich naprawdę sporo, dlatego warto nie poddawać się w szukaniu tej naprawdę skutecznej. Sprawdź najlepsze metody rzucania palenia, by wreszcie przestać.