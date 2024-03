Przegląd tygodnia z 3.03.2024 w Mrągowie. Najważniejsze wydarzenia od 25.02 do 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mrągowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Mrągowie? Bądź na bieżąco”?

Przegląd tygodnia: Mrągowo, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły

📢 Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Mrągowie? Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mrągowa najbardziej?

📢 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca, Polska obchodzi Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku. To szczególne święto upamiętnia bohaterów, którzy po II wojnie światowej stanęli z bronią w ręku w obronie niepodległej Rzeczypospolitej, przeciwstawiając się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

📢 Rosół z kaczki z przepisu mojej babci. Doskonały rosół z lanymi kluskami. To zaskakujące, że można go zrobić z resztek po pieczeniu kaczki Wyśmienity rosół z kaczki smakuje jak z najlepszej restauracji. Zadziwiające jest to, że można go zrobić z resztek, które zostają po pieczeniu kaczki. Dodatek w postaci lanych klusek sprawia, że do garnka ustawia się kolejka wygłodniałych domowników. Wypróbuj nasz sprawdzony przepis na rosół z kaczki i podaj na obiad przepyszną, posilającą zupę.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Mrągowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mrągowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Piławkach znajdziemy unikalne na Mazurach daglezje i ślad historii Żyjemy na tych naszych Mazurach, już w kolejnych pokoleniach. Jakoś tę swoją ojczyznę przetwarzamy i czynimy lepszą. Nadal jednak, kiedy pogrzebiemy głębiej, natrafiamy na ślady poprzedników. Przypadek tego artefaktu pod Ostródą, w Piławkach, zmusił mnie do kilku refleksji. To grób symboliczny syna leśniczego, który poległ we Francji w 1940 roku. Coś podobnego znajdziemy też w lesie ostrowińskim, tam uczczono syna właściciela Ostrowina. Czy cztery piławkowskie daglezje były posadzone w związku z obeliskiem? Trudno je datować. Mogą mieć tylko te 80 lat, a może pomnik leśniczy postawił już przy nich? Swoją drogą, za długo nie postoją, bo są zainfekowane robactwem.

📢 Z portu Olsztyn-Mazury uruchomione zostanie latem połączenie czarterowe do Albanii Jak poinformował w środę rzecznik Portu Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski, loty czarterowe do albańskiej stolicy – Tirany, będą realizowane w każdy czwartek od 20 czerwca do 29 sierpnia 2024 roku. To druga, po tureckiej Antalyi, destynacja tego touroperatora, dostępna bezpośrednio z warmińsko-mazurskiego portu. 📢 Burmistrz Mikołajek: Rozwój przyciąga kolejne inwestycje Wszyscy jesteśmy gospodarzami Mazur. Dzięki strategii dla Wielkich Jezior Mazurskich 17 samorządów naszego obszaru zrealizowało inwestycje i przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 500 mln złotych - mówi burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski, z którym rozmawiamy w przeddzień kongresu samorządowego, organizowanego w jego miejscowości. 📢 MISTRZOWIE AGRO Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne KGW Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Pierwszy bocian przyleciał do mazurskiej Krutyni Mazurski Park Krajobrazowy poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że do Krutyni przyleciał bocian - pionier. Ten sam, który rok i dwa lata wcześniej jako pierwszy zjawiał się w tej mazurskiej wsi - przed rokiem wylądował na swoim gnieździe 28 lutego. 📢 Rolnicy zaostrzają swój protest pod Nowym Dworem Gdańskim. Jeszcze poważniejsze utrudnienia. Blokada S7 do 10 marca! Po ponad tygodniu od rozpoczęcia blokady trasy S7 pod Nowym Dworem Gdańskim rolnicy zaostrzają protest. Zapowiadali już wcześniej, że jeśli działania nie przyniosą „konkretnych rozwiązań”, będą rozszerzać formułę swojej akcji.

📢 Piławki. Historia mazurskiego kurortu, lata świetności, upadek i teraźniejszość. Sześć kilometrów od Ostródy, na północnym krańcu Jeziora Drwęckiego była kiedyś osada Piławki. Obecnie to już raczej miejsce niż miejscowość, z dawnej, turystycznej świetności pozostał tylko gościnny Zajazd Przystanek Piławki. Miejsce z historią, położone nad jeziorami, pośród pachnących żywicą lasów. Przy trasie Warszawa-Gdańsk. Przez lata był to adres dla aktywnych ostródzian i gości z całej Polski.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 25.02.2024. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mrągowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostróda: Śmierć dziecka na kąpielisku strzeżonym - biegły oceni zachowanie ratowników”? 📢 Ostróda: Śmierć dziecka na kąpielisku strzeżonym - biegły oceni zachowanie ratowników Po pół roku od śmierci 10-letniego chłopca na kąpielisku strzeżonym nad jez. Sajmino w Ostródzie, prokuratura nadal prowadzi postępowanie. Obecnie trwa ustalanie biegłego z zakresu ratownictwa wodnego, który oceni zachowanie ratowników feralnego dnia - podała PAP prokuratura.

