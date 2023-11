Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Tuje to jedne z najbardziej popularnych krzewów ogrodowych. Większość gatunków i odmian jest odporna na mróz, ale to nie znaczy, że jesienią można zostawić je samym sobie. Jeśli chcemy, by wiosną pięknie się prezentowały, musimy o nie zadbać jesienią.

Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić.