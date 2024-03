Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Mrągowie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mrągowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Przegląd prasy z tygodnia 25.02.2024. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś”?

Przegląd lutego 2024 w Mrągowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przegląd prasy z tygodnia 25.02.2024. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mrągowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. 📢 Ostróda: Śmierć dziecka na kąpielisku strzeżonym - biegły oceni zachowanie ratowników Po pół roku od śmierci 10-letniego chłopca na kąpielisku strzeżonym nad jez. Sajmino w Ostródzie, prokuratura nadal prowadzi postępowanie. Obecnie trwa ustalanie biegłego z zakresu ratownictwa wodnego, który oceni zachowanie ratowników feralnego dnia - podała PAP prokuratura.

📢 Olsztyn: Marcin Możdżonek będzie kandydatem na prezydenta miasta Były siatkarz reprezentacji Polski Marcin Możdżonek ogłosił w czwartek, że będzie kandydował z własnego komitetu wyborczego na prezydenta Olsztyna. Olsztyn wymaga zmiany, a pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to przyciągnąć inwestorów, którzy zapewnią lepiej płatne miejsca pracy - oświadczył.

Prasówka marzec Mrągowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Mrągowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej. Intensywny czas ćwiczeń nad Jeziorem Czos w Mrągowie. Cel? Doskonalenie techniki nurkowania Nurkowie minerzy oraz specjaliści z dziedziny inżynierii podwodnej Marynarki Wojennej uczestniczyli w intensywnym szkoleniu nad Jeziorem Czos w Mrągowie. Jak informuje zespół prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, poza godzinami spędzonymi na doskonaleniu umiejętności prowadzenia działań podwodnych realizowali także treningi wzmacniające ogólną sprawność fizyczną, niezbędną w tej specjalności.

📢 Wybory wójta gminy. Realizuje uchwały rady gminy i zarządza bieżącymi sprawami publicznymi Wybory wójta gminy to kluczowy moment, który decyduje o kierunkach rozwoju lokalnych społeczności. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, pełni odpowiedzialność za realizację uchwał rady gminy i zarządzanie bieżącymi sprawami publicznymi. Proces wyborczy wójta jest bezpośredni i odbywa się w ramach głosowania tajnego, co zapewnia demokratyczny i transparentny wybór lidera. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji, które pomogą zrozumieć, kto może kandydować na wójta, jak zgłaszać swoją kandydaturę oraz jakie zadania czekają na wójta po wyborze. 📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybory rady powiatu. Głos mieszkańców na forum powiatu Radni powiatu odgrywają istotną rolę w samorządzie terytorialnym, będąc głosem mieszkańców i ich reprezentantami w organach powiatowych. Wybory radnych powiatu to ważne wydarzenie, które decyduje o kształcie lokalnej polityki i wpływa na rozwój regionu. Radni powiatu mają za zadanie nie tylko uchwalać ważne decyzje dotyczące zarządzania powiatem, ale również dbać o interesy mieszkańców, reagować na ich potrzeby i inicjować zmiany. Proces wyborczy radnych powiatu jest więc kluczowy dla demokracji lokalnej i ma bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności.

📢 Rolnicy w Polsce ogłaszają wielkie protesty 20 lutego w obronie przyszłości gospodarstw Dzisiaj rolnicy w Polsce przystępują do kolejnej fali strajków, walcząc o opłacalność produkcji rolnej i przetwórczej. Planują blokady w ramach protestu, który ma miejsce 20 lutego 2024 roku. Głównym problemem, według rolniczej Solidarności, jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy po otwarciu granicy UE z tym krajem.

📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju. 📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Kłusownik zatrzymany na gorącym uczynku Patrol Straży Leśnej z Nadleśnictwa Nidzica ujął na gorącym uczynku 50-latka, który próbował sprawdzić ustawione w lesie wnyki - informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Mężczyznę zatrzymano w pobliżu sidł, przy których znajdował się martwy jeleń. 📢 "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" - symboliczne przesłanie Środy Popielcowej 14 lutego 2024 roku, przypadającym również na święto zakochanych, Kościół katolicki rozpocznie okres Wielkiego Postu ceremonią znaną, jako Środa Popielcowa. To symboliczne wydarzenie ma głębokie znaczenie duchowe, przypominając wiernym o przemijalności życia oraz konieczności oczyszczenia ducha, aby radosne przeżycie Wielkanocy było pełniejsze.

📢 Trujące warzywa w twojej kuchni. Nawet nie wiesz, że codziennie po nie sięgasz. Wśród nich szparagi, pietruszka i... ziemniaki! Trujące ziemniaki i zabójcze pomidory? Brzmi jak żart, ale to czysta nauka. W niektórych sytuacjach popularne warzywa mogą nam poważnie zaszkodzić. Zobacz, jaki kolor to sygnał ostrzegawczy informujący o tym, że grozi nam zatrucie i sprawdź, które części poszczególnych warzyw nie nadają się do spożycia.

📢 Zderzenie pociągu z osobówką na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych i stosowanie się do umieszczonych tam znaków drogowych. Na jednym z takich przejazdów w miejscowości Nowa Wieś Mała w gminie Dobre Miasto doszło do zdarzenia z szynobusem i osobowym volvem. W jego wyniku dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 Policja rozbiła szajkę oszustów sprzedających podrobione perfumy W wyniku skutecznej operacji, policja zlikwidowała grupę przestępczą specjalizującą się w sprzedaży podrobionych perfum poprzez profesjonalnie przygotowaną platformę sklepu internetowego. Dochodzenie doprowadziło do rozwiązania magazynu, w którym przetrzymywano ponad 3 tysiące fałszywych produktów. Ponad tysiąc uczciwych klientów padło ofiarą tego procederu, a wartość wprowadzonych na rynek podrobionych perfum osiągnęła około 140 tysięcy złotych. 📢 Zielony Ład zagłodzi wszystkich nas! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Krosno, unikalny klejnot Kapituły Warmińskiej (ZDJĘCIA) Można zaryzykować stwierdzenie, że Sanktuarium w Krośnie jest jednym z najbardziej unikalnych miejsc na Warmii, a i w Polsce nie znajdzie wielu konkurentów. Wieś leży parę kilometrów od Ornety, dojeżdżamy boczną drogą i nagle roztacza się przed nami widok niezwykły i zaskakujący. Drugiej tak wyeksponowanej perełki architektury, próżno szukać. W nieodległym Chwalęcinie znajdziemy podobną budowlę, ale tamtej brak perspektywy. Widoku na krośnieńską świątynię nic nie zakłóca, to ona dominuje krajobraz.

📢 Zjedliśmy pączki na tłusty czwartek. Sprawdziliśmy lokalne piekarnie i dyskonty. Oto rezultat subiektywnego testu smaku Strony Kuchni Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek. 📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

