Tygodniowy przegląd prasy 4.02.2024: Mrągowo, 28.01-3.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Mrągowa

W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie.

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Ten rodzaj tłuszczu jest dosłownie wszędzie i nie przestaje szkodzić naszemu zdrowiu. To jeden z najtańszych tłuszczów przemysłowych, a przy tym najgorszych, bo jego masowe zużycie niszczy środowisko. Choć w naturalnej postaci może być zdrowym składnikiem diety, większość osób zjada szkodliwe formy przetworzone. Oto, dlaczego powinniśmy przestać.

W samym sercu Olsztyna, na Starym Mieście, przez lata tętniło życie jednego z najstarszych kin w Polsce i na świecie – kina Awangarda. Założone w 1910 roku pod nazwą "Luisen Theater", kino to stało się kultowym miejscem dla miłośników sztuki filmowej.

W Dzienniku Ustaw ukazało się w poniedziałek wieczorem rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na niedzielę 7 kwietnia. Znamy też daty rejestracji komitetów i zgłoszeń kandydatów.

Silny ból głowy to nie zawsze objaw choroby, często wynika z przemęczenia, odwodnienia lub stresu. Jeśli jednak towarzyszą mu mdłości, problemu z mową lub wzrokiem, to sygnał, że natychmiast powinniśmy skonsultować się z lekarzem. Zobacz, co może być przyczyną bólu głowy i jak rozpoznać udar mózgu i inne niebezpieczne schorzenia.