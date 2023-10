Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Mrągowie?

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Mrągowa czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przegląd września 2023 w Mrągowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 II Gala Rzemiosła Warmii i Mazur za nami (WIDEO) II Gala Rzemiosła Warmii i Mazur już za nami. To wyjątkowe święto rzemieślników, przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Jest okazją do integracji środowiska, zacieśniania więzi oraz nagrodzenia wyróżniających się przedstawicieli rzemiosła. W tym roku przyznano m.in. Srebrne i Złote Medale "Za Zasługi dla Rzemiosła", Honorowe Odznaki Rzemiosła oraz medale im. Jana Kilińskiego. Wręczono również cztery Szable Kilińskiego będące najwyższym wyróżnieniem ustanowionym przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Jedna z nich trafiła do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustawa Marka Brzezina. Tegoroczna gala odbyła się w hotelu Mrągowo Resort & Spa. 📢 Miasto i gmina Mrągowo otrzymały promesy na prace konserwatorskie [WIDEO] Ponad 1,23 mln wsparcia dostanie na prace remontowe mrągowski zabytek – miejscowa szkoła podstawowa nr 1.

📢 Czapki damskie na jesień to ciekawy i oryginalny dodatek do stylizacji. Zobacz, co będzie modne w tym sezonie Czapki damskie to element garderoby, który oprócz swojej praktycznej funkcji mają istotny wpływ na wizerunek. Odpowiednio dobrane nakrycie głowy podkreśli urodę i będzie uzupełnieniem każdej jesiennej stylówki.

Prasówka październik Mrągowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Mrągowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory parlamentarne 2023 - kandydaci do Sejmu (okręg nr 35) i Senatu (okręgi nr 86, 87) Poznaj kandydatów w wyborach 2023. Kandydaci do Sejmu z okręgu numer 35 i do Senatu z okręgów numer 86, 87 zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

📢 Praca w Mrągowie bez doświadczenia - gdzie jej szukać? Wydawać by się mogło, że osobie, która dopiero wkracza na mrągowski rynek pracy, będzie dużo trudniej znaleźć zatrudnienia niż komuś, kto może pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. W mieście wiele firm zatrudnia stażystów czy pracowników na stanowiska juniorskie, nie oczekując od nich doświadczenia. Poza tym istnieją takie branże, w których pracować może każdy, nawet jeśli wcześniej nie miał styczności z danym obszarem. Więcej informacji na ten temat, znajdziesz w poniższym artykule. 📢 Marynarka damska jesienią jest niezbędna. Foremniak i Kożuchowska zdecydowały się na krótkie wersje, z nutką ekstrawagancji Małgorzata Foremniak postawiła na szaloną czerwień, z kolei Małgorzata Kożuchowska wybrała czarną klasykę. Marynarka damska nie dość, że pasuje do całego ogromu stylizacji, to sprawdzi się zarówno w pracy, jak i po godzinach. Ochroni przed chłodem, doda elegancji, a z odpowiednimi dodatkami stworzy szykowny look na wieczorne wyjście. Zobacz, jak noszą ją gwiazdy.

📢 Wojciech Kossakowski: Trzy Konkrety dla Warmii i Mazur [WIDEO] Podczas konferencji prasowej w Ełku, poseł - Wojciech Kossakowski opowiedział nam o konkretach dla Warmii i Mazur jakie chciałby zrealizować jako poseł przyszłej kadencji. 📢 Nowy Szpital Miejski w Olsztynie: Rząd gotowy do inwestycji (wideo) Dzisiejsza konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości przed Szpitalem Miejskim w Olsztynie, przyniosła ważne informacje na temat budowy nowego szpitala miejskiego. Minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński, ogłosił, że rząd przygotował konkretne decyzje dotyczące tej kluczowej inwestycji, która wyniesie łącznie 300 mln złotych.

📢 Rusza konkurs "miniPAKT": 50 gminnych pracowni komputerowych na horyzoncie Rozpoczął się nabór do projektu "miniPAKT", który zakłada utworzenie 50 gminnych pracowni komputerowych. Minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński, podczas piątkowej konferencji prasowej w Olsztynie, ogłosił konkurs grantowy, w ramach którego samorządy będą mogły otrzymać do 200 tysięcy złotych, na stworzenie kreatywnej przestrzeni wspierającej rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców. 📢 67,5 mln zł na modernizację i rozbudowę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Szpitale na Warmii i Mazurach otrzymają znaczące wsparcie finansowe w wysokości ponad 67,5 mln zł z Funduszu Medycznego na modernizację i rozbudowę swoich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR). Dzięki tym środkom poprawi się jakość opieki medycznej dla mieszkańców regionu. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości. Znamy listę lokalizacji nowych urządzeń Obecnie na polskich drogach działają 33 odcinkowe pomiary prędkości, ale na tym nie koniec. W niektórych lokalizacjach trwa już montaż nowych kamer.

📢 Nowa współpraca Olsztyn-Mazury Airport (Wideo) Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach podpisał Memorandum o partnerstwie i współpracy pomiędzy Warmia i Mazury Sp. z o.o. – operatorem warmińsko-mazurskiego lotniska, a Lulu Group International – międzynarodowym konglomeratem z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) prowadzącym sieć hipermarketów i firm zajmujących się sprzedażą detaliczną. Współpraca między Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA) trwa już ponad rok i realizowana jest dzięki wsparciu Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Projekt ma na celu stworzenie wyjątkowych warunków dla dystrybutorów i eksporterów w branży spożywczej. Przedsiębiorcy, których produkty zostaną wysłane z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w ramach tej współpracy, to znane polskie firmy takie jak Indykpol, Piątnica czy Mlekpol. Wysyłane produkty obejmują owoce, wyroby mięsne, nabiał oraz różnorodne dodatki spożywcze.

📢 Orlen wybuduje największą w Polsce tłocznię rzepaku Warmia i Mazury to region o dużym potencjale rolniczym. W 2022 roku zbiory rzepaku w województwie wyniosły 3,6 mln ton, co stanowi około 10% krajowej produkcji. W czwartek prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że w Kętrzynie, w ciągu dwóch lat, powstanie największa w Polsce tłocznia rzepaku, zdolna produkować 200 tys. Ton oleju rocznie na potrzeby wytwarzania biopaliw. Koszt inwestycji to 850 mln zł. 📢 Finansowy horoskop na październik 2023 r. Co z pracą? Szykują się zmiany dla Ryb, Barana i Bliźniąt. Wagi i Skorpiony poczują kasę Finansowy horoskop na październik 2023 roku pokaże, czy wiosna sypnie kasą. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby - kto zaliczy finansowy wzlot? A może trzeba będzie zmierzyć się z problemami z gotówką? Kto założy nowy biznes, a komu grozi utrata pracy? Gdzie najlepiej inwestować, a jakiego ryzyka w biznesie unikać?

📢 Małgorzata Kopiczko: Trzy Konkrety dla Warmii i Mazur [WIDEO] Podczas spotkania w Ełku z Premierem Mateuszem Morawieckim, Małgorzata Kopiczko - Senator RP, opowiedziała nam o konkretach dla Warmii i Mazur jakie chciałaby zrealizować jako Senator przyszłej kadencji. 📢 Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa (wideo) W dniach 16-17 września 2023 r. w Kortowie na placu przed Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie, po kilkuletniej przerwie odbyło się Ogólnopolskie Święto Sera – Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa. Świętu niezmiennie przyświeca idea, aby olsztyński wrzesień kojarzony był przez konsumentów oraz producentów serów i twarogów z nowymi propozycjami asortymentowymi oraz nowymi odkryciami smakowymi. Festiwal to także doskonałe miejsce spotkań, przy muzyce oraz degustacji najszlachetniejszych wyrobów mleczarskich. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Pani Justyna Żulewska- Współorganizatorka i kierownik Katedry Mleczarstwa i zarządzania, jakością UWM.

📢 Tłumy na Dożynkach Wojewódzkich w olsztyneckim Skansenie (wideo) Wojewódzkie Dożynki w Olsztynku, zakorkowały miasto. Mimo ogromnej przestrzeni parkingowej, znalezienie miejsca zakrawało na cud. Zainteresowanie przerosło wszelkie oczekiwania. Skansen tętnił życiem, przed licznymi stoiskami tworzyły się kolejki, wybór smakołyków i rękodzieła zaspokoił wszelkie gusta. Do tego cudowna pogoda, wiele atrakcji i oczywiście samo miejsce, czyli zawsze urokliwy Skansen. 📢 Jarosław Kaczyński w Elblągu: "Wybór między bezpieczeństwem, a tymi, którzy go nie chcą" Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Elbląga. Na spotkaniu zorganizowanym w hali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych prezes PiS mówił o nadchodzących wyborach parlamentarnych, polityce społecznej i bezpieczeństwie Polski. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Mrągowo, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mrągowa Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mrągowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak żyje się emerytom w Polsce? sonda ”?

