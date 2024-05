Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Mrągowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W czwartek (23.05.2024r.) na odcinku drogi Durąg - Glądy doszło do wypadku drogowego. Kierowca busa oraz dwóch pasażerów przetransportowanych z obrażeniami ciała do szpitala. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w toku policyjnego dochodzenia.

Policjanci pod nadzorem prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w pobliżu miejscowości Kownatki w powiecie nidzickim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginął 18-latek, a 36-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.

Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.

📢 [Krzysztof Ibisz żenił się trzykrotnie, miał też kilka partnerek. Poznaj wybranki znanego dziennikarza

](https://stronakobiet.pl/krzysztof-ibisz-zenil-sie-trzykrotnie-mial-tez-kilka-partnerek-poznaj-wybranki-znanego-dziennikarza/ar/c6p2-26360609)

Trzy małżeństwa, troje dzieci i sporo nieformalnych związków. Krzysztof Ibisz, dziennikarz i prezenter telewizyjny, cieszy się niemałym powodzeniem wśród pań. Pomimo dojrzałego wieku, niedługo po raz czwarty zostanie ojcem. A jak wyglądały jego dotychczasowe relacje? Kim były ukochane znanego prezentera i jaki kontakt mają ze sobą nawzajem? Zobacz!