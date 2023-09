II Gala Rzemiosła Warmii i Mazur za nami (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

II Gala Rzemiosła Warmii i Mazur już za nami. To wyjątkowe święto rzemieślników, przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Jest okazją do integracji środowiska, zacieśniania więzi oraz nagrodzenia wyróżniających się przedstawicieli rzemiosła. W tym roku przyznano m.in. Srebrne i Złote Medale "Za Zasługi dla Rzemiosła", Honorowe Odznaki Rzemiosła oraz medale im. Jana Kilińskiego. Wręczono również cztery Szable Kilińskiego będące najwyższym wyróżnieniem ustanowionym przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Jedna z nich trafiła do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustawa Marka Brzezina. Tegoroczna gala odbyła się w hotelu Mrągowo Resort & Spa.