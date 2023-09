Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Mrągowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Mrągowa czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przegląd tygodnia: Mrągowo, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rusza konkurs "miniPAKT": 50 gminnych pracowni komputerowych na horyzoncie Rozpoczął się nabór do projektu "miniPAKT", który zakłada utworzenie 50 gminnych pracowni komputerowych. Minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński, podczas piątkowej konferencji prasowej w Olsztynie, ogłosił konkurs grantowy, w ramach którego samorządy będą mogły otrzymać do 200 tysięcy złotych, na stworzenie kreatywnej przestrzeni wspierającej rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców. 📢 67,5 mln zł na modernizację i rozbudowę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Szpitale na Warmii i Mazurach otrzymają znaczące wsparcie finansowe w wysokości ponad 67,5 mln zł z Funduszu Medycznego na modernizację i rozbudowę swoich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR). Dzięki tym środkom poprawi się jakość opieki medycznej dla mieszkańców regionu.

📢 Dying Light 2 - Techland wprowadza zmiany, które fani pokochają. Na to czekaliśmy od premiery oraz kilka miłych zaskoczeń Polski hit Dying Light 2 otrzymał listę nadchodzących nowości, które w najbliższym czasie trafią do gry. Techland przy tym zaskoczył i planuje nie tylko rzeczy, których chcieliśmy od początku, ale także sporo zaskakujących dodatków, wydarzeń i nie tylko. Sprawdźcie, może warto wrócić, jeśli zrobiliście przerwę?

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Mrągowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mrągowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowa współpraca Olsztyn-Mazury Airport (Wideo) Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach podpisał Memorandum o partnerstwie i współpracy pomiędzy Warmia i Mazury Sp. z o.o. – operatorem warmińsko-mazurskiego lotniska, a Lulu Group International – międzynarodowym konglomeratem z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) prowadzącym sieć hipermarketów i firm zajmujących się sprzedażą detaliczną. Współpraca między Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA) trwa już ponad rok i realizowana jest dzięki wsparciu Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Projekt ma na celu stworzenie wyjątkowych warunków dla dystrybutorów i eksporterów w branży spożywczej. Przedsiębiorcy, których produkty zostaną wysłane z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w ramach tej współpracy, to znane polskie firmy takie jak Indykpol, Piątnica czy Mlekpol. Wysyłane produkty obejmują owoce, wyroby mięsne, nabiał oraz różnorodne dodatki spożywcze.

📢 Alior Bank - Głównym Wspierającym VII Ukiel Olsztyn Półmaraton 2023 📢 Orlen wybuduje największą w Polsce tłocznię rzepaku Warmia i Mazury to region o dużym potencjale rolniczym. W 2022 roku zbiory rzepaku w województwie wyniosły 3,6 mln ton, co stanowi około 10% krajowej produkcji. W czwartek prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że w Kętrzynie, w ciągu dwóch lat, powstanie największa w Polsce tłocznia rzepaku, zdolna produkować 200 tys. Ton oleju rocznie na potrzeby wytwarzania biopaliw. Koszt inwestycji to 850 mln zł. 📢 Szybki Internet w Województwie Warmińsko-Mazurskim - Konferencja Prasowa Ministra Janusza Cieszyńskiego [WIDEO] 20 września w Starostwie Powiatowym w Olecku odbyła się konferencja prasowa Ministra Cyfryzacji - Janusza Cieszyńskiego, na temat: „Otwarcie naboru w ramach Priorytetu I Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu.”

📢 Ten cichy zabójca może spowodować udar lub zawał. Wykryjesz go jednym badaniem krwi! Hiperurykemia to powszechna, ale nadal zbyt rzadko rozpoznawana choroba. Szacuje się, że z jej powodu w Europie cierpi już 27 milionów osób, a w samej Polsce – 5 milionów. Mówimy o niej, gdy dojdzie do przekroczenia prawidłowej normy stężenia kwasu moczowego we krwi. Sprawdź, jakie daje objawy i jak ją leczyć. 📢 Park Legend w Nowej Słupi: nowy park rozrywki zabierze was w podróż do świata czarownic i zbójników. Po ile bilety? Niedaleko Kielc otwarto nowy park rozrywki, w którym możecie polatać na miotle, spotkać ducha, a także poznać losy słynnych zbójników i świętych. Czy warto odwiedzić Park Legend w Nowej Słupi? Jakie atrakcje oferuje? Ile kosztują bilety? Sprawdźcie w naszym praktycznym informatorze.

📢 Punkty karne 2023. Jakie zmiany od 17 września? Krótszy czas ważności i powrót kursów redukujących 17 września 2023 roku weszły w życie przepisy, na podstawie których ponownie punkty karne kasowane są po roku. Przywrócone zostały również szkolenia, dzięki którym można zredukować liczbę tych punktów. 📢 Iława: Wielki Finał PGE PolSailing przeszedł do historii Ponad stu młodych adeptów żeglarstwa oraz liczne grono mieszkańców i turystów uczestniczyło w spektakularnym finale PGE PolSailing w Iławie. To wydarzenie stanowiło zwieńczenie kilkumiesięcznych, bezpłatnych zajęć dla dzieci prowadzonych w 34 ośrodkach na terenie całej Polski w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PGE PolSailing. Iława stała się areną niezapomnianych emocji zarówno na wodzie, jak i na lądzie, gdzie powstało specjalne żeglarskie miasteczko. 📢 Finansowy horoskop na październik 2023 r. Co z pracą? Szykują się zmiany dla Ryb, Barana i Bliźniąt. Wagi i Skorpiony poczują kasę Finansowy horoskop na październik 2023 roku pokaże, czy wiosna sypnie kasą. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby - kto zaliczy finansowy wzlot? A może trzeba będzie zmierzyć się z problemami z gotówką? Kto założy nowy biznes, a komu grozi utrata pracy? Gdzie najlepiej inwestować, a jakiego ryzyka w biznesie unikać?

📢 Małgorzata Kopiczko: Trzy Konkrety dla Warmii i Mazur [WIDEO] Podczas spotkania w Ełku z Premierem Mateuszem Morawieckim, Małgorzata Kopiczko - Senator RP, opowiedziała nam o konkretach dla Warmii i Mazur jakie chciałaby zrealizować jako Senator przyszłej kadencji. 📢 Uroczyste obchody Dnia Sybiraka w Olsztynie (wideo) Relacja z niedzielnego wydarzenia, jakim były obchody dnia Sybiraka w Olsztynie. Uroczystości towarzyszyła kompania wojskowa, władze miasta oraz członkowie Olsztyńskiego oddziału Sybiraków. Nie zabrakło również samych Sybiraków. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu oraz minuty ciszy, nastąpił moment przemów poświęconych zsyłkom Polaków na Syberię oraz dzikie rejony Kazachstanu.

📢 Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa (wideo) W dniach 16-17 września 2023 r. w Kortowie na placu przed Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie, po kilkuletniej przerwie odbyło się Ogólnopolskie Święto Sera – Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa. Świętu niezmiennie przyświeca idea, aby olsztyński wrzesień kojarzony był przez konsumentów oraz producentów serów i twarogów z nowymi propozycjami asortymentowymi oraz nowymi odkryciami smakowymi. Festiwal to także doskonałe miejsce spotkań, przy muzyce oraz degustacji najszlachetniejszych wyrobów mleczarskich. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Pani Justyna Żulewska- Współorganizatorka i kierownik Katedry Mleczarstwa i zarządzania, jakością UWM.

📢 Tłumy na Dożynkach Wojewódzkich w olsztyneckim Skansenie (wideo) Wojewódzkie Dożynki w Olsztynku, zakorkowały miasto. Mimo ogromnej przestrzeni parkingowej, znalezienie miejsca zakrawało na cud. Zainteresowanie przerosło wszelkie oczekiwania. Skansen tętnił życiem, przed licznymi stoiskami tworzyły się kolejki, wybór smakołyków i rękodzieła zaspokoił wszelkie gusta. Do tego cudowna pogoda, wiele atrakcji i oczywiście samo miejsce, czyli zawsze urokliwy Skansen. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mrągowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wytańczyć Świat – to olsztyński fenomen (wideo)”?

