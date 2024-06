Przegląd tygodnia z 2.06.2024 w Mrągowie. Najważniejsze wydarzenia od 26.05 do 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Co trzeci polski uczeń w wieku 16-17 lat miał już styczność z nikotyną. Dla nastolatków bramą do nałogu są modne wśród nich e-papierosy: aż 78,1% uczniów używa ich regularnie, głównie ze względu na słodko-owocowe smaki. 24% uczniów przyznaje, że pali papierosy, a 7,4%, że używa podgrzewaczy tytoniu. Te zatrważające dane przynosi ankietowe badanie młodzieży, zrealizowane na grupie 1 tys. nastolatków z całej Polski.

Kolejny wypadek na mazurskim jeziorze Śniardwy. Na zacumowanym w Okartowie jachcie doszło do eksplozji gazu. 82 – letni żeglarz trafił do szpitala.

Puszyste ciasto drożdżowe z truskawkami to pyszny wypiek na różne okazje. Możesz podać je na deser po obiedzie, podczas spotkania ze znajomymi czy upiec na rodzinną uroczystość. Dzięki jednemu składnikowi ciasto wychodzi wilgotne i naprawdę pyszne. Jest bardzo łatwe do zrobienia i wyjdzie ci, nawet jeśli nie masz wprawy.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu krajowej 7 z ul. Szosa Elbląska w Ostródzie. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca fiata punto nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu od strony Gdańska kierowcy samochodu ciężarowego, co doprowadziło do zderzenia obu aut. W wyniku wypadku 74-letni kierowca osobówki trafił do szpitala w Ostródzie. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia.