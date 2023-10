Przegląd prasy z tygodnia 29.10.2023. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Mrągowo, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mieszkańcy gminy Mrągowo mają kolejny powód do zadowolenia. Już wkrótce we wsi Kosewo zostanie otwarta nowa biblioteka z funkcją świetlicy. Obiekt już powstaje i obecnie wchodzi w ostatnią fazę budowy. Powstaną tu dwa duże pomieszczenia - w jednym z nich znajdzie się biblioteka, która zostanie przeniesiona z wiekowego już budynku, położonego 50 metrów dalej. Biblioteka zyska nową przestrzeń, co pozwoli na rozszerzenie jej oferty. W świetlicy planowane są natomiast spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie oraz warsztaty Kół Gospodyń Wiejskich.

Wybitny amerykański aktor, producent, scenarzysta i reżyser Sean Penn, dwukrotny laureat Oscara odwiedzi Toruń w trakcie tegorocznej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Twórca zaprezentuje swój film dokumentalny „Superpower”, który jest próbą zrozumienia najnowszej historii Ukrainy na podstawie losów Wołodymyra Zełenskiego. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toruniu odbędzie się w dniach 11-18 listopada 2023.