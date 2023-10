Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Mrągowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mrągowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

YouTube to portal, który specjalizuje się przede wszystkim w filmach. Setki tysięcy twórców wrzuca tam codziennie mnóstwo nowych treści, jednak każdy tworzony jest bez udziału platformy. Częstym problemem jest nierówny poziom głośności dźwięku w produkcjach, przez co, przeskakując między nimi, co chwile trzeba regulować odbiorniki. Nowa funkcja ma zniwelować tę niedogodność. Zobacz, co dodano do aplikacji YouTube.