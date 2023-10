Już niedługo Kosewo będzie miało nową świetlicę (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Mieszkańcy gminy Mrągowo mają kolejny powód do zadowolenia. Już wkrótce we wsi Kosewo zostanie otwarta nowa biblioteka z funkcją świetlicy. Obiekt już powstaje i obecnie wchodzi w ostatnią fazę budowy. Powstaną tu dwa duże pomieszczenia - w jednym z nich znajdzie się biblioteka, która zostanie przeniesiona z wiekowego już budynku, położonego 50 metrów dalej. Biblioteka zyska nową przestrzeń, co pozwoli na rozszerzenie jej oferty. W świetlicy planowane są natomiast spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie oraz warsztaty Kół Gospodyń Wiejskich.