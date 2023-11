Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Mrągowie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mrągowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem”?

Przegląd października 2023 w Mrągowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia! 📢 Wykopki! Tak kiedyś zbierano ziemniaki. Zobacz, czy chce się wracać do tamtych czasów 21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla lub jak kto woli i zależnie, w którym rejonie Polski mieszka - ziemniaka. Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

📢 Przegląd prasy z tygodnia 29.10.2023. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mrągowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Już niedługo Kosewo będzie miało nową świetlicę (WIDEO)”?

Prasówka listopad Mrągowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Mrągowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Już niedługo Kosewo będzie miało nową świetlicę (WIDEO) Mieszkańcy gminy Mrągowo mają kolejny powód do zadowolenia. Już wkrótce we wsi Kosewo zostanie otwarta nowa biblioteka z funkcją świetlicy. Obiekt już powstaje i obecnie wchodzi w ostatnią fazę budowy. Powstaną tu dwa duże pomieszczenia - w jednym z nich znajdzie się biblioteka, która zostanie przeniesiona z wiekowego już budynku, położonego 50 metrów dalej. Biblioteka zyska nową przestrzeń, co pozwoli na rozszerzenie jej oferty. W świetlicy planowane są natomiast spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie oraz warsztaty Kół Gospodyń Wiejskich.

📢 Polacy podróżują chętniej, i dalej. Kierunki zaskakują Raport Polskiej Izby Turystyki ujawnił, że w ostatnich wakacjach Polacy w coraz większej liczbie decydują się na wyjazdy z biurami podróży. Dane zebrano od trzech największych sieci agentów turystycznych, uwzględniając rezerwacje od 1 czerwca do 31 sierpnia, z uwzględnieniem możliwości rezerwacji na wrzesień. Jak się okazuje, Turcja odniosła ogromny sukces w mijającym sezonie letnim, zdobywając ponad jedną trzecią rynku wyjazdów zorganizowanych, co oznacza udział na poziomie 35,8 procent. To imponujący wzrost o 4,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem. 📢 Wybory 2023: Oni zdobyli mandat. Zobacz pełną listę nowych posłów. Okręgi 34 i 35 W minioną niedzielę odbyły się wybory parlamentarne, w których wyłoniliśmy swoich przedstawicieli na kolejne 4 lata. Którym kandydatom udało się zdobyć mandat? Publikujemy listę nowych posłów z okręgów 34 i 35.

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Opozycja o wynikach exit poll. Tusk: Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi – powiedział w wieczór wyborczy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Według badania exit poll, Koalicja Obywatelska zajęła w wyborach parlamentarnych drugie miejsce, uzyskując 31,6 proc. procent głosów. Głos zabrali też Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane. 📢 Wybory 2023. PKW: Frekwencja prawdopodobnie najwyższa w historii III RP – Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. 📢 Kolejki przed komisjami wyborczymi. Zakończyło się głosowanie w wyborach w USA Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

📢 Czy energetyka wodorowa to przyszłość (WIDEO) Konferencja PCHET odbyła się 4 i 5 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Gdyni. W tegorocznym wydaniu PCHET udział wzięło wielu ekspertów, naukowców, przedstawicieli sektora energetycznego i instytucji rządowych. Kluczowymi tematami konferencji były: rozwoju energetyki wodorowej w Polsce i Europie, innowacyjne technologie, zastosowanie wodoru w sektorze transportu i procesach produkcyjnych. Również omówione zostały zastosowanie energetyki jądrowej oraz morskich farm wiatrowych w produkcji wodoru, jako paliwa o zerowej emisji CO2. Konferencja skupiła się także na roli wodoru w transformacji energetycznej. 📢 Pierwszy samochód z Loterii LINK4 ma nowego właściciela. Kolejne losowanie już w tym tygodniu Szczęśliwy uczestnik Loterii Jubileuszowej LINK4 wyjechał z salonu samochodowego w Łodzi swoją nową Toyotą Yaris Cross Hybrid. Ale to nie koniec emocji. Na kolejnego właściciela czekają jeszcze druga Toyota oraz karty paliwowe, każda o wartości 400 zł. Losowanie auta zaplanowane jest na 12 października.

📢 Tak mieszka Kasia Cichopek z Maciejem Kurzajewskim: nowa łazienka, kuchnia i salon. Luksusowe gniazdko prowadzących „Pytanie na śniadanie” Katarzyna Cichopek wreszcie zamieszkała z dziećmi w rodzinnym domu Macieja Kurzajewskiego. Gwiazdy „Pytania na śniadanie” zaczynają nowy etap wspólnego życia. Kinga z kultowe serialu „M jak miłość” zupełnie przearanżowała lokum przyszłego męża. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza nowego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. 📢 Referendum 2023. Poznaj pytania i dowiedz się, jak wziąć w nim udział 15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Będzie to okazja do zabrania głosu w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego. Już teraz poznaj pytania referendalne i dowiedz się, co zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu.

📢 Jesienne Regaty w powiecie mrągowskim (WIDEO) To była pierwsza edycja Regat Robert's Port organizowanych przy Hotelu Robert's Port w Starych Sadach. W wyścigach wzięło udział ponad 250 uczestników. Były to Regaty długodystansowe, zadaniem załóg było przepłynięcie jeziorem Tałty do Rynu, następnie dopłynięcie do Mikołajek i powrót do Hotelu Robert's Port. Wyścig był podzielony na pięć klas, łodzi o długości do 7,99 metra, łodzi od 8,00 do 8,79 metra, łodzi powyżej 8,80 metra, open oraz omega standard. Po powrocie do hotelu na uczestników wyścigu czekał ciepły posiłek, a później rozdanie nagród najlepszym załogom.

