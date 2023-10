Prasówka tygodniowa z 15.10.2023 w Mrągowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wrzesień na piłkarskich boiskach Warmii i Mazur należał do zawodników z IV ligi. Aż czterech z nich ścigało się do samego końca o palmę pierwszeństwa w rankingu "Piłkarskie Orły". Bezapelacyjnie najskuteczniejszy okazał się jednak Przemysław Rybkiewicz z Mrągowii Mrągowo, który ustrzelił dwa hat-tricki, a łącznie miał 8 bramek. Odwiedziliśmy go, gratulując wyczynu i wręczając pamiątkowy medal za to osiągnięcie.