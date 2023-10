Przegląd tygodnia z 8.10.2023 w Mrągowie. Najważniejsze wydarzenia od 1.10 do 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To była pierwsza edycja Regat Robert's Port organizowanych przy Hotelu Robert's Port w Starych Sadach. W wyścigach wzięło udział ponad 250 uczestników. Były to Regaty długodystansowe, zadaniem załóg było przepłynięcie jeziorem Tałty do Rynu, następnie dopłynięcie do Mikołajek i powrót do Hotelu Robert's Port. Wyścig był podzielony na pięć klas, łodzi o długości do 7,99 metra, łodzi od 8,00 do 8,79 metra, łodzi powyżej 8,80 metra, open oraz omega standard. Po powrocie do hotelu na uczestników wyścigu czekał ciepły posiłek, a później rozdanie nagród najlepszym załogom.