Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Mrągowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Mrągowo, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Symbol zimy PRL. Niezniszczalne, nieprzemakalne i niezawodne. W latach 80. nosili je wszyscy Polacy – od jesieni aż do wczesnej wiosny. Sentyment pozostał, bo Relaksy powracają nie tylko we wspomnieniach, ale też na sklepowe półki. Zobacz kultowe buty Relaks w nowej odsłonie.

Warmia i Mazury przyciągają czystym powietrzem, jeziorami i lasami. Dodając do tego zdrowy mikroklimat, zasoby wód leczniczych, solanek i borowin, zyskujemy doskonałe warunki do działalności uzdrowiskowej. Już niedługo do grona uzdrowisk w Polsce dołączy Lidzbark Warmiński. Kiedy rozpoczną się inwestycje?