Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Mrągowo, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mrągowa

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie o wycofaniu ze sprzedaży jednej partii tatara wołowego. W mięsie, które można kupić w Auchan, wykryto obecność bakterii Salmonella spp. Spożycie żywności zanieczyszczonej nią może prowadzić do salmonellozy. Sprawdź, która partia została wycofana.

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Olsztynie, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listę kandydatów do Sejmu w okręgu olsztyńskim. Poznaliśmy także nazwiska kandydatów do Senatu z okręgów 86 i 87.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

Grzyby to bardzo popularny składnik w kuchni. Można je wykorzystać na wiele sposobów, np. do zup, sosów, sałatek, pizzy czy makaronów. Możemy się rozkoszować smakiem świeżo zebranych, czasem jednak kosze są tak pełne, że musimy nadmiar zagospodarować.

Wanda Bortkiewicz, znana jako "Basia", to niezłomna postać, której życie jest pełne bohaterskich czynów i poświęcenia dla ojczyzny. Dziś, z okazji setnych urodzin tej wyjątkowej kobiety, składamy serdeczne życzenia, okazując jej szacunek i podziw za jej niezwykłą służbę w Polskim Państwie Podziemnym.

Na uroczystości o charakterze rodzinnym, pojawił się prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, aby osobiście jubilatce złożyć życzenia urodzinowe.