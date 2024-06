Przegląd tygodnia z 30.06.2024 w Mrągowie. Najważniejsze wydarzenia od 23.06 do 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Piscy policjanci interweniowali wobec 35-latka, który przyszedł w odwiedziny do rodziców i wszczął awanturę będąc pod działaniem alkoholu. Pobił ojca i groził domownikom pozbawieniem życia. W jego mieszkaniu kryminalni zabezpieczyli 11 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 70 gramów marihuany. Mieszkaniec Pisza został zatrzymany, usłyszał zarzuty i jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Podczas „Biwaku wojsk napoleońskich” pod Zamkiem w Ostródzie zagrzmiały stare armaty. Huk dział zrobił wrażenie na zgromadzonych, podziwiano też odporność rekonstruktorów na niemiłosierny upał. To tylko cześć, najgłośniejsza, efektownych pokazów historycznej rekonstrukcji wydarzeń z 1807 roku, czyli pobytu wojsk napoleońskich w Ostródzie. Jezioro Drwęckie i bulwar były zdominowane obchodami Dnia Morza i związanymi z tym atrakcjami, a przed Amfiteatrem królowały obwoźne food trucki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mrągowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

](https://stronakobiet.pl/gwiazdy-nosza-meska-bielizne-boxer-shorts-kontrowersyjnym-trendem-juz-zdecydowaly-sie-na-nie-lara-gessler-iza-krzan-i-anna-lewandowska/ar/c6p2-26501079) Wystarczy sięgnąć po tę jedną rzecz do męskiej komody i połowa stylizacji już gotowa. Podczas urlopu, na plażę, zwiedzanie czy wyjście na lody, ten trend sprawdzi się w upalne dni idealnie. Decydują się na niego gwiazdy, w tym Lara Gessler, Iza Krzan czy też Ania Lewandowska. Zobacz, czym są „boxer shorts”!

Pamiętamy go jako niezwykle uśmiechniętego i sympatycznego pianistę z programu TVP „Jaka to melodia”. Wygrywał na fortepianie tyle nut, o ile poprosił go uczestnik, ale widzowie mieli okazję podziwiać też jego talent wokalny. Po kilkunasty latach odszedł z programu. Czym się zajmuje Robert Osam?

W poniedziałek (24.06) około godziny 18 w okolicach ulicy Stary Rynek, z rzeki Ełk wyłowiono zwłoki mężczyzny.

W trakcie pierwszego wakacyjnego weekendu na piskich drogach doszło do 2 wypadów drogowych oraz 6 kolizji. Policjanci zatrzymali aż 6 kierujących pod działaniem alkoholu. Niechlubnym rekordzistą weekendu okazał się 46-letni kierujący pojazdem marki Peugeot, który miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany został dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu.