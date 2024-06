Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Mrągowo, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu mrągowskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Bałtycki Teatr Różnorodności z Gdyni, zagości w ostródzkim amfiteatrze ze spektaklem o prowokującym tytule, „Dom Wariatów”. „Kiedy życie staje się jednym wielkim chaosem, gdzie zdrady, sekrety i zawodowe dramaty splatają się w jedną skomplikowaną sieć, pora na… terapię w domu wariatów! Spektakl „Dom wariatów” to prawdziwy rollercoaster emocji i komedia, która rozbawi Was do łez!” - Tak jest reklamowane to przedstawienie.