Prasówka 16.06.2024 z całego tygodnia w Mrągowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Pomimo wielu ogólnopolskich kampanii informacyjnych i licznych apeli Policji nadal dochodzi do oszustw internetowych. Sprawcy są cały czas aktywni i wymyślają coraz to nowsze metody, aby zdobyć zaufanie swojej ofiary i wyczyścić jej konto bankowe. Policja ostrzega przed oszustami podającymi się za członków rodziny czy pracowników banku.

Tygodniowa prasówka 16.06.2024: 9.06-15.06.2024 Mrągowo: pozostałe wydarzenia

Lato zbliża się wielkimi krokami, zatem to idealna pora, aby pomyśleć o zapewnieniu swojemu dziecku wakacji pełnych wrażeń. Ruszyły zapisy na półkolonie „Sportowe Lato 2024” z MOSIR Olecko!

W jeziorze Łabędź nurkowie odnaleźli ciało poszukiwanego od kilku godzin 63-letniego wędkarza - podała we wtorek policja. To jeden z dwóch mężczyzn, którzy wpadli do wody po wywrotce łodzi, młodszemu udało się dopłynąć do brzegu.