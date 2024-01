Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Mrągowie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mrągowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025”?

Przegląd grudnia 2023 w Mrągowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025 Gdzie znajdują się żłobki w Mrągowie? Wracasz do aktywności zawodowej i planujesz zapisać dziecko do dobrej placówki? Zobacz, jakie wymogi należy spełnić, żeby móc to zrobić. Dowiedz się również, jakie są adresy żłobków w X. Zobacz wizytówki żłobków w katalogu firm i zdecyduj, który wybierzesz dla Twojego dziecka. 📢 Poszukujemy 23-letniego Michała Szytniewskiego Policjanci poszukują 23-letniego MICHAŁA SZYTNIEWSKIEGO, który w dniu 30 grudnia 2023 r. około godz. 17:30 wyszedł z domu w miejscowości Mątyki i do chwili obecnej nie wrócił i nawiązał kontaktu z rodziną. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 47 73 262 00, 112 lub osobisty z najbliższą jednostką policji.

📢 Drzewo na samochodzie, dachowanie i wypadek w Wejdykach W regionie doszło do trzech groźnych zdarzeń drogowych w krótkim czasie. Na drodze krajowej numer 65 między Oleckiem a Ełkiem, w miejscowości Gąski, drzewo spadło na samochód osobowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a służby już na miejscu prowadzą działania. Ruch odbywa się wahadłowo.

Prasówka styczeń Mrągowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Mrągowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znany aktor przed sądem w Olecku Jak wynika z ustaleń prokuratury z Olecka, która wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi I., aktor miał dotkliwie pobić 35-letniego Dawida K., który był przez niego zatrudniony.

📢 Szalony Weekend Cudów Szlachetnej Paczki (WIDEO) Finalizacja działań Szlachetnej Paczki. To podczas tego weekendu darczyńcy będą dostarczać do magazynu a wolontariusze dla potrzebujących rodzin PACZKI dedykowane ich potrzebom. To czas obudzenia nadziei w sercach, wzmocnienia wiary w to, że los innych nie jest obojętny ludziom o dobrych sercach. 📢 TotalEnergies i PGB wspólnie kierują Polską ku zrównoważonej energetyce biogazowej 7 grudnia 2023 r. Polska Grupa Biogazowa (PGB) rozpoczęła w gminie Zalewo, w miejscowości Półwieś budowę nowej biogazowni. Rozpoczęcie najnowszej inwestycji, której uruchomienie planowane jest w IV kwartale 2024 r. uświetniło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Wydarzeniu towarzyszyła wizyta i zwiedzanie działającej już biogazowni w miejscowości Kupin. 📢 65-lecie honorowego krwiodawstwa w olsztyńskiej Auli im. Anny Wasilewskiej (WIDEO) W olsztyńskiej Auli im. Anny Wasilewskiej odbyła się gala z okazji 65-lecia honorowego krwiodawstwa - wydarzenie, podczas którego wręczono odznaczenia za oddawanie krwi i podziękowano wolontariuszom i osobom wspierającym działania Polskiego Czerwonego Krzyża.

📢 Lidzbark staje się uzdrowiskiem, co ma do zaproponowania? (WIDEO) Warmia i Mazury przyciągają czystym powietrzem, jeziorami i lasami. Dodając do tego zdrowy mikroklimat, zasoby wód leczniczych, solanek i borowin, zyskujemy doskonałe warunki do działalności uzdrowiskowej. Już niedługo do grona uzdrowisk w Polsce dołączy Lidzbark Warmiński. Kiedy rozpoczną się inwestycje? 📢 Swojskie wędliny na święta prosto od rolnika. Ten smak dopełni bożonarodzeniowe menu. Ile kosztuje kiełbasa w grudniu 2023? Za oknem biało i mroźno, w polskich domach trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Choć u większości rodzin na wigilijnej wieczerzy nie będzie mięsa, to już pierwszego i drugiego dnia świąt półmiski z pewnością zapełnią się wędlinami i pieczeniami. Prawdziwa, wyrazista w smaku kiełbasa to klasyk. Ile trzeba zapłacić za wyrób od rolnika? Lokalni producenci kuszą ofertami.

📢 Ta spódnica to hit na sylwestra i karnawał. Wybrały ją Aneta Kręglicka i Grażyna Szapołowska. Co pasuje do srebrnej spódnicy? Przyciąga uwagę, pasuje na eleganckie wyjścia i do codziennych stylizacji. Srebrna spódnica to najmodniejsza propozycja na sylwestra i nadchodzący karnawał. Plisowana, z cekinami, długa lub mini – wszystko zależy od ciebie! Zobacz, co pasuje do srebrnej spódnicy i jak ją stylizować. 📢 Od czego zależy cena choinek i gdzie je kupować (WIDEO) Od czego zależy cena choinki? Ile kosztuje choinka w tym roku? Skąd pozyskać choinkę i na co zwracać uwagę? Na te ważne kwestie odpowie przedstawiciel Lasów Państwowych w Olsztynie. Chyba nikt nie wyobraża sobie Świąt Bożego Narodzenia bez magicznego świątecznego drzewka. 📢 Sylwester bez fajerwerków: Troska o naszych zwierzęcych przyjaciół Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Wraz z nim czas spotkań i hucznych imprez. Choć tradycyjne fajerwerki schodzą na drugi plan, troska o dobrostan zwierząt staje się priorytetem. Duże miasta rezygnują z hałaśliwych pokazów na rzecz bardziej delikatnych iluminacji, zważając na negatywne reakcje zwierząt.

📢 Stroiki świąteczne na drewnie to hit na Boże Narodzenie 2023. Piękna dekoracja za grosze. Zobacz, jak zrobić stroik na plastrze drewna Świąteczne Stroiki na drewnie DIY to pomysł na wyjątkową dekorację domu, tarasu czy grobów na Boże Narodzenie. Możemy stworzyć w kilka chwil modne kompozycje z roślin żywych, sztucznych i suszonych w towarzystwie świątecznych ozdób. Zobacz w galerii zdjęć pomysły na piękne stroiki na drewnie, które możesz zrobić samodzielnie, nie wydając ani grosza. Takie nietuzinkowe świąteczne dekoracje pięknie ozdobią stół, parapet, portal kominkowy czy komodę.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Mrągowo, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mrągowa Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mrągowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grudzień 2023 w Mrągowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023”?

📢 Grudzień 2023 w Mrągowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mrągowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Magiczny Reszel świeci pełnym blaskiem (WIDEO)”?

