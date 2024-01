Prasówka tygodniowa z 14.01.2024 w Mrągowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Mrągowo, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Iluminacje w okresie świąteczno-noworocznym sprawiają, że wszystko, co nas otacza, zyskuje magiczny charakter i jest pełne blasku i ciepła. Aby uwiecznić tę wyjątkową atmosferę na zdjęciach, warto dowiedzieć się, jak zrobić idealne zdjęcie. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą ci stworzyć piękne i pamiętne obrazy kolorowych światełek i ozdób, które dodają uroku wszystkim miastom i miasteczkom w Polsce.

TomTom zaprezentował właśnie wyniki 13. edycji raportu TomTom Traffic Index. Jest to coroczny ranking, który dostarcza dane i informacje na temat trendów w ruchu drogowym w 387 miastach w 55 krajach w 2023 roku. Z raportu wynika, że w większości polskich miast sytuacja na drogach albo się nie zmieniła, albo delikatnie poprawiła w porównaniu do 2022 r. Inaczej jest jednak, kiedy weźmie się pod uwagę tylko ścisłe centra miast – jazda z reguły wydłużyła się tam, a najwięcej czasu w korkach tracą kierowcy we Wrocławiu.