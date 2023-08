Mural Anny Puławskiej powstaje w Mrągowie (wideo)

Mural zobaczymy na osiedlu Grunwaldzkim w Mrągowie, na fasadzie bloku nr 17, jest wizerunkiem Anny Puławskiej - utalentowanej i utytułowanej kajakarki z Mrągowa, która w 2021 roku na letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio zdobyła dwa medale! O wydarzeniu opowiada malarka murali, Kamila Lipka.

Malujemy wizerunek Anny Puławskiej, która jest medalistką Olimpijską. Jest taką dumą Mrągowa. Jest to inicjatywa mieszkańców, po prostu mieszkańcy chcieli podziękować Ani za to, że tak wsławiła Mrągowo i za to wszystko, co robi. Stąd ten pomysł, a ja tym bardziej się cieszę, że mogę malować, bo też Jestem z Mrągowa, więc bardzo fajnie.

Na szczęście nie padało, ale ostatnio dni były bardzo upalne, dlatego zaczynałyśmy pracę koło 5 do 9. Później miałyśmy sjestę i wracałyśmy wieczorami, ale miałyśmy okazję oglądać wschody i zachody słońca, więc super. To jest 5 albo 6 dzień malowania, więc idzie szybko sprawnie i mam nadzieję, że ładnie. Malujemy w 3 osoby, malują ze mną 2 świetne malarki, Janina Turkiewicz i Julia Wolanin.

