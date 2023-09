Gęsta mgła ogranicza widoczność – zachowaj ostrożność na drodze

W godzinach porannych na drogach jest gęsta mgła, która wymaga od kierowców i pieszych szczególnej koncentracji. Mgła ogranicza widoczość, dlatego kierowcy powinni zwolnić i jeszcze dokładniej obserwować to, co dzieje się wokół. Podczas ograniczonej widoczności nie do końca należy się sugerować ograniczeniami podanymi przez znaki, powinniśmy jechać znacznie wolniej.

Przepisy wskazują, że kierowca w warunkach zmniejszonej przejrzystości jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. W pojeździe silnikowym należy włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Kierujemy również apel do pieszych, aby zawsze pamiętali o elementach odblaskowych, które mogą uratować ich zdrowie, a nawet życie. Piesi w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej silnym zamgleniem są praktycznie niewidoczni dla innych użytkowników drogi. W taką pogodę nawet w obszarze zabudowanym warto aby korzystali oni z elementów odblaskowych, które pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo. Posiadanie odblasków i właściwe korzystanie z nich jest dowodem rozwagi i świadomości pieszego w ruchu drogowym.