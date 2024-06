Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze w Mrągowie

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Lista lokali wyborczych w Mrągowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

I Liceum Ogólnokształcące

Klub Seniora +

Mrągowskie Centrum Kultury

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka”

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika (dawne Gimnazjum) w Mrągowie (sala nr 20)

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika (dawne Gimnazjum) w Mrągowie (sala nr 26)

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika (stołówka)

Szkoła Podstawowa Nr 4 (sala nr 4E)

Szkoła Podstawowa Nr 4 (sala nr 5E)

Urząd Miejski (sala nr 1)

Głosowanie w wyborach do PE

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.