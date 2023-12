Ścieżki rowerowe do 66 km od Mrągowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Mrągowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Mrągowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Mrągowa warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Mrągowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Mrągowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Mrągowie ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w Mrągowie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 46%. 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Mazurskie Tajemnice 2016 - Dzień 3 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,05 km

Czas trwania wyprawy: 23 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 506 m

Suma zjazdów: 507 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Mrągowa Przebieg trasy trzeciego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Kolejny dzień rajdu wiedzie wśród mazurskich legend i tajemnic skrytych pośród bagien, mokradeł i jezior. Z Giżycka wyruszamy do miejscowości Kruklanki gdzie swój początek ma szlak Mazurskich Legend.

Sam szlak dość atrakcyjny, bardzo ciekawie poprowadzony. Przejazd sprawiał dużą frajdę, dodatkową atrakcją jest możliwość obcowania z przyrodą i lokalnymi wierzeniami. Nie przejechaliśmy całej długość szlaku tylko jego pewien odcinek.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Mazurskie Tajemnice 2016 - Dzień 1 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,79 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 836 m

Suma zjazdów: 889 m Lubimyrowery.pl poleca trasę mieszkańcom Mrągowa Przebieg trasy pierwszego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Temat przewodni dnia to miejsca historyczne. Na trasie między innymi Zamek Krzyżacki w Kętrzynie, Pałac w Nakomiadach, bunkry hitlerowskie "Wilczy Szaniec" w Gierłoży, oraz wiele ciekawych miejsc ze wspaniałymi mazurskimi krajobrazami. Trasa ciekawa, urozmaicona krajobrazowo. Nawierzchnia dróg zmienna o różnych kategoriach. Częściowo wiedzie asfaltem o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego, ale na znacznych odcinkach to drogi gruntowe wijące się pomiędzy jeziorami i lasami.

🚲 Trasa rowerowa: Mazury - wokół czterech jezior. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,25 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 98 463 m

Suma podjazdów: 97 277 m

Suma zjazdów: 98 626 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Mrągowa Dzisiejsza mazurska trasa przebiega niebieskim szlakiem rowerowym wokół czterech jezior: Kisajno, Dabskie, Łabap i Dargin.

Większość trasy przebiega po asfaltowych i szutrowych drogach dobrej jakości. Zdarzają się jednak odcinki piaszczyste i co gorsza wykładane kamieniem, na których można stracić... wszystkie plomby w zębach :D

Wiejskie plenery i otaczające jeziora sprawiają, że jedzie się bardzo przyjemnie :)

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mrągowa

🚲 Trasa rowerowa: Odcinek 3: Kruklanki - Rospuda Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,98 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 1 341 m

Suma zjazdów: 1 293 m Trasę dla rowerzystów z Mrągowa poleca Kanczi_waw

Odcinek rozpoczynamy w Kruklankach. Mimo początkowej kiepskiej pogody i dosyć późnego wyjazdu (około 11) uznaliśmy, że warto trochę się przemieścić. Wstępny plan był taki, żeby dojechać do Czerwonego Dworu i przenocować na jednym z dwóch pól namiotowych znajdujących się nad tamtejszym jeziorem, jednak po krótkim odpoczynku i poprawie pogody stwierdziliśmy, że warto zrobić dłuższy odcinek.

Opis trasy w skrócie: do Puszczy Boreckiej prowadzi dosyć kiepski asfalt, a następnie w samej puszczy trochę kocich łbów i typowa leśna utwardzona droga. Następnie, jakieś 5 km przed Czerwonym Dworem, zaczyna się dosyć ładny asfalt (od tego momentu teren robi się lekko pagórkowaty), który prowadzi aż do samej Rospudy. Bardziej szczegółowy opis trasy znajdziecie pod zdjęciami. UWAGA! Od okolic Kruklanek aż do Puszczy Boreckiej i także w samej puszczy prowadzi zielony szlak "Legendy". Osobiście nie radzę trzymać się tego szlaku, bo jest strasznie pokręcony i jest wg mnie w nim sporo błędów oznakowań, na pewno nie spowodowanych chuligaństwem. Np. w pewnym momencie na skrzyżowaniu złożonym z trzech dróg szlak ten prowadzi na wszystkie te 3 drogi!

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Mazurskie Tajemnice 2016 - Dzień 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,36 km

Czas trwania wyprawy: 23 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 766 m

Suma zjazdów: 762 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Mrągowa

Przebieg trasy drugiego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Temat przewodni - Mazurskie Historie i Tajemnice. Startujemy z Giżycka. Na wyjeździe z miasta warto odwiedzić Twierdzę Boyen i zrobić sobie pamiątkową fotkę z pruskimi wojakami... Ruszamy w dalszą drogę przemieszczając się cały czas wzdłuż linii brzegowej jezior Kisajno, Dobskie i Dargin. Drogi jakimi się poruszamy to w większości lokalne drogi gruntowe i asfaltowe o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego. Jedynie na odcinku w okolicach Pięknej Góry należy zachować szczególną ostrożność ponieważ poruszamy się tam dość ruchliwym odcinkiem drogi wojewódzkiej. W Sztynorcie warto zatrzymać się na dłuższy postój w przystani jachtowej np. na rybkę ... Kolejny postój planujemy w Mamerkach i zagłębiamy się w mrokach pohitlerowskich starych bunkrów wyglądających jak betonowe klocki rozrzucone pośród krzaków i drzew. Ruszamy dalej, ale pozostajemy w tym samym klimacie - nasz kolejny postój to budowane przez hitlerowców potężne śluzy na Kanale Mazurskim. Jadąc dalej napotykamy na swojej drodze jeden z najatrakcyjniej usytuowanych MOR-ów Greenvelo - nad brzegiem Jeziora Mamry. Chwila przerwy i pomykamy dalej. po drodze kolejna atrakcja - Muzeum Kolejnictwa w Węgorzewie. W dawnym budynku dworca PKP grupa pasjonatów zgromadziła wiele ciekawych eksponatów związanych z historią kolei polskich. Warto odwiedzić ... Po wizycie w muzeum ruszamy dalej w kierunku Giżycka. Po drodze jeszcze mijamy kilka ciekawych miejsc z zapierającymi dech krajobrazami.

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie.

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

