Przegląd prasy z tygodnia 1.10.2023. Co działo się w Mrągowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

II Gala Rzemiosła Warmii i Mazur już za nami. To wyjątkowe święto rzemieślników, przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Jest okazją do integracji środowiska, zacieśniania więzi oraz nagrodzenia wyróżniających się przedstawicieli rzemiosła. W tym roku przyznano m.in. Srebrne i Złote Medale "Za Zasługi dla Rzemiosła", Honorowe Odznaki Rzemiosła oraz medale im. Jana Kilińskiego. Wręczono również cztery Szable Kilińskiego będące najwyższym wyróżnieniem ustanowionym przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Jedna z nich trafiła do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustawa Marka Brzezina. Tegoroczna gala odbyła się w hotelu Mrągowo Resort & Spa.

Zanim na teście pojawią się upragnione dwie kreski, warto zrobić w swoim życiu remanent, by dobrze przygotować się do ciąży. To ważne dla kobiety, by łatwiej zniosła trudy ciąży,

a także dla rozwijającego się dziecka, które dzięki niewielkim zmianom w życiu swojej przyszłej mamy – ma większe szanse na zdrowie.

Wydawać by się mogło, że osobie, która dopiero wkracza na mrągowski rynek pracy, będzie dużo trudniej znaleźć zatrudnienia niż komuś, kto może pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. W mieście wiele firm zatrudnia stażystów czy pracowników na stanowiska juniorskie, nie oczekując od nich doświadczenia. Poza tym istnieją takie branże, w których pracować może każdy, nawet jeśli wcześniej nie miał styczności z danym obszarem. Więcej informacji na ten temat, znajdziesz w poniższym artykule.