Przedszkola w Mrągowie w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Placówki niepubliczne w Mrągowie działają zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do danego przedszkola wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie.

Rekrutacje w przedszkolach trwają zazwyczaj w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Nauka w przedszkolu pozostaje ogromnie istotna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z obszaru motoryki. Dzieci uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, grać w piłkę, malować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.