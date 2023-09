Przedszkola w Mrągowie. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Mrągowie uzyskasz na ich stronach internetowych oraz na stronach urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Mrągowie to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce ważna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko będąc w przedszkolu poznaje zasady życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.