Prasówka z Mrągowa 8.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Choć choroba X to hipotetyczny patogen, przygotowania do nowej pandemii trwają już siódmy rok, bo zaczęły się jeszcze przed COVID-19. Kolejna zaraza ma być nie 7, a 20 razy bardziej śmiercionośna niż ostatnia. Naukowcy pracują m.in. nad szczepionką, która według niektórych teorii już dawno jest gotowa. Co wiemy na temat choroby X? Naukowcy zdradzili kolejne szczegóły.