Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Mrągowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Około godziny 22, na skrzyżowaniu ulic, Jagiełły i Czarnieckiego w Ostródzie, doszło do groźnego zderzenia dwóch aut. Jedna osoba została odwieziona do szpitala. Policja ustala przyczyny. Powodem było najprawdopodobniej wymuszenie pierwszeństwa. Na miejscu interweniowali strażacy.

Co ma do zaoferowania turystom Warmia, historyczna kraina Mikołaja Kopernika i Ignacego Krasickiego, sąsiadująca z Mazurami? Jakie cuda, niespodzianki i atrakcje skrywa ziemia w kształcie ostra siekiery, która kiedyś nosiła pogańskich Prusów, Krzyżaków, potężnych książąt-biskupów, a nawet ostatnią czarownicę Europy? Przedstawiamy 18 najbardziej niezwykłych atrakcji Warmii w sam raz na weekendową wycieczkę lub pełen wrażeń urlop.

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Golubie w powiecie ełckim. Ciągnik rolniczy przygniótł 12-letniego chłopca, który nim kierował. Dziecko śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Zapiekanka ziemniaczana z cukinią to pomysł na pyszny i łatwy do przygotowania obiad. Proponuję dodać do niej m.in. podsmażone kawałki kurczaka oraz kremowy i wyrazisty sos. Taki sycący obiad sprawdzi się na każdą okazję. Smakuje rewelacyjnie! Sprawdź, jakie to proste i dobre. Wypróbuj przepis na obiad z piekarnika dla całej rodziny.

Gdzie stanęły nowe odcinkowe pomiary prędkości, ile ich działa w całej Polsce? W którym województwie najczęściej natkniemy się na radary i który rejestrator jest najbardziej zapracowanym urządzeniem w kraju? Odpowiedzi na te i kilka innych pytań, znajdziesz w poniższym artykule. Ich znajomość może okazać się pomocna podczas wakacyjnych podróży.