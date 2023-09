Prasówka Mrągowo 14.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mrągowie nie minęło Cię nic ważnego

Pyszna pasta sezamowa tahini to produkt, który zrobisz z białego sezamu i odrobiny oliwy z oliwek. Jeżeli ziarna są świeże, to użycie oliwy z oliwek będzie opcjonalne. Podczas długiego mielenia z ziaren powstanie gładka i jednolita pasta. Zobacz przepis na pyszną pastę sezamową tahini bez cukru.

Horoskop dzienny na środę 13 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 13.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

Dr. n. med. Zbigniew Purpurowicz, ceniony ordynator Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego w Olsztynie, zaprasza mężczyzn na wyjątkowy cykl bezpłatnych badań prostaty, które można porównać do troski o cenny skarb życia. Najbliższa okazja do skorzystania z tych bezcennych badań odbędzie się już w najbliższą sobotę, 16 września 2023, w przychodni przy ul. Kolberga 8 w Szczytnie, w godzinach od 10:00 do 14:00.