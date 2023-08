Prasówka 23.08.2023 Mrągowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Mrągowa

Prasówka 23.08 Mrągowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Mrągowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Konkurs na najlepszy produkt żywnościowy „O Garniec Kłobuka” odbywa się od kilkunastu lat w ostatnią sobotę sierpnia. Jest imprezą niezwykłą, ponieważ ma charakter przechodni, odbywa się co roku w innej miejscowości gminnej i zachęca mieszkańców oraz licznie odwiedzających to smaczne wydarzenie gości do kulinarnej podróży po wszystkich miejscowościach gminnych.