Prasówka 18.09.2023 Mrągowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Mrągowa

Prasówka Mrągowo 18.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W dniach 16-17 września 2023 r. w Kortowie na placu przed Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie, po kilkuletniej przerwie odbyło się Ogólnopolskie Święto Sera – Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa. Świętu niezmiennie przyświeca idea, aby olsztyński wrzesień kojarzony był przez konsumentów oraz producentów serów i twarogów z nowymi propozycjami asortymentowymi oraz nowymi odkryciami smakowymi. Festiwal to także doskonałe miejsce spotkań, przy muzyce oraz degustacji najszlachetniejszych wyrobów mleczarskich. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Pani Justyna Żulewska- Współorganizatorka i kierownik Katedry Mleczarstwa i zarządzania, jakością UWM.