Opady deszczu w Mrągowie. Ile go spadnie dzisiaj (22.12.2023) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 47%. Lepiej mieć przy sobie parasol w razie wychodzenia z domu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 52%. Ma spaść ok. 2,7 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 59%. Ma spaść ok. 0,3 mm deszczu. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 50%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0,6 mm deszczu.

Gra familijna Beat the Parents. Gra została stworz...

Monopoly Standard to kultowa i znana na całym świe...

Leśne zwierzęta ponownie zapraszają do swojego dom...

Superfarmer to gra ekonomiczna, która uczy liczeni...

Gdy długo nie pada deszcz wzrasta ryzyko pożarów. Jeśli do tego dochodzi wysoka temperatura i silny wiatr, sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna. Gdy w czasie suszy dojdzie do pożaru w lesie, a do tego temperatura jest wysoka i wieje silny wiatr, gaszenie ognia może zająć nawet kilka dni.

W czasie występowania bardzo wysokiego ryzyka mogą zostać wprowadzone zakazy wstępu do lasów. Nawet jeśli takiego zakazu jeszcze nie ma, ale trwa susza, najlepiej wstrzymać się od robienia ognisk w lesie, a na spacerach zachowywać dużą ostrożność.