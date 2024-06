30.06 - kąpieliska w Mrągowie i okolicy. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska otwarte w Mrągowie. Gdzie można popływać w Mrągowie i w okolicy?

Kąpielisko na jeziorze Czos przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie

Kąpielisko na jeziorze Czos przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie

🚩Kąpielisko na jeziorze Wągiel w miejscowości Piecki, gmina Piecki

Kąpielisko na jeziorze Ołów w Rynie

Kąpielisko na Jeziorze Mikołajskim przy ul. Okrężnej w Mikołajkach

Kąpielisko: Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy AWF Warszawa

Kąpielisko Gwarek

Kąpielisko Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (COS-OPO)

Kąpieliska w pobliżu Mrągowa

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.